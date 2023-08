Congo-Brazzaville: elezioni senatoriali, maggioranza assoluta al partito di governo Pct

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laburista congolese (Pct) del presidente Denis Sassou N'Guesso ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni senatoriali dello scorso 20 agosto, vincendo 52 seggi sui 72 della Camera alta del parlamento. In base ai risultati pubblicati oggi dal ministero degli Interni, il presidente uscente del Senato, Pierre Ngolo, è riconfermato. D'altra parte all'Unione Panafricana per la Democrazia Sociale (Upads), formazione guidata dal leader di opposizione Pascal Tsaty Mabiala, è andato un solo seggio, che sarà occupato dall'ex sindaco di Mossendjo, Elisabeth Mapaha. Grande perdente delle elezioni senatoriali è infine l’Unione dei Democratici Umanisti (Udh-Yuki), il partito dell'oppositore ora defunto Guy-Brice Parfait Kolélas. Il partito non ha ottenuto neppure un seggio. (Res)