Governo: Salvini, faremo di tutto per arrivare fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Chi ci ha dato fiducia per cinque anni, merita dopo anni un governo che duri cinque anni e “faremo di tutto per arrivare fino in fondo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’incontro “Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l’Italia” al Meeting di Rimini. “La pianificazione – ha aggiunto – è difficile” cambiando governo ogni anno. (Rin)