Maltempo: Tajani, promesse in Emilia-Romagna mantenute, non ho mai fatto passerelle

- Le promesse fatte all’Emilia-Romagna dopo essere stata colpita dal maltempo sono state mantenute. È quanto ha spiegato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del Meeting di Rimini. “Non sono abituato a fare passerelle, sono andato a Forlì poco dopo l’alluvione. Ho promesso l’impegno del mio ministero preannunciando che erano pronti investimenti per 700 milioni per le imprese del settore dell’export e ho già dato i dati su quello che si sta facendo da parte di Ice, Sace e Simest per dare contributi alle imprese che ne hanno fatto richiesta, le istruttorie sono aperte”, ha detto Tajani. “Tutto quello che ho promesso è stato mantenuto, le promesse stanno a zero, non si fa propaganda elettorale sulla pelle di chi ha subito una ferita così grave. Capisco che ci può essere delusione per non essere stato nominato commissario da parte del presidente della regione, ma non ritengo sia utile fare polemiche su questo argomento”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Non ho mai fatto nella mia vita passerelle, ma ho sempre cercato di dare risposte concrete”, ha infine ribadito Tajani, spiegando che nel pomeriggio di oggi si recherà a Forlì “per incontrare le imprese e ascoltare le loro esigenze”. (Rin)