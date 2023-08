Sardegna: riprendono gli appuntamenti al Castello di San Michele a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura dopo il completamento dei lavori di ripristino a seguito dell'incendio dello scorso 26 luglio, ha dato il via alla nuova programmazione degli appuntamenti nel Castello di San Michele a Cagliari. Organizzati da Orientare per il Servizio Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, prenderanno il via sabato 26 agosto 2023 le attività che puntano a far conoscere la storia del Castello in una location di particolare suggestione. Il primo appuntamento è in programma sabato 26 agosto alle 18,30 con la rassegna “Racconti e tramonti diVini – II edizione”. L'iniziativa è dedicata alle famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere la storia dell'antica fortezza cittadina e le peculiarità dell'area circostante. Dopo la visita guidata a cura degli operatori di Orientare sarà possibile degustare un vino regionale e una bevanda analcolica per i più piccoli. La partecipazione ha un costo di 8 euro (adulti), 4 euro (under 18), 15 euro per le famiglie fino a un massimo di 4 persone, ed è richiesta la prenotazione. (segue) (Rsc)