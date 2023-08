Sardegna: riprendono gli appuntamenti al Castello di San Michele a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio ai “Percorsi Sensoriali” domenica 27 agosto, alle 18 con un'imperdibile occasione per conoscere in modo esperienziale la storia del Castello e la vita delle persone che lo abitarono in passato. L'incontro, rivolto ad un pubblico di adulti, è dedicato alla scoperta dei 5 sensi tra le sale del monumento storico ed è pensato per stimolare udito, vista, olfatto, tatto e gusto. La partecipazione ha un costo di 6 euro a persona ed è richiesta la prenotazione. Il ciclo di iniziative che segnano la riapertura del Castello si concluderà sabato 2 settembre 2023 alle 17 con la Caccia al Tesoro del Castello di San Michele. Il laboratorio è dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che potranno scoprire, giocando, dove è nascosto il forziere della Contessa donna Violante Carroz. Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a bambino ed è consigliata la prenotazione. (Rsc)