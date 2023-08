Infrastrutture: Toti, bene essenziale per crescita modello economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture “sono un bene essenziale per la crescita di un modello economico e sociale in cui questo paese deve credere”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo all’incontro “Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l’Italia” al Meeting di Rimini. “Sul tema delle infrastrutture – ha precisato Toti – si combatte una grande battaglia politica che ha tre temi fondamentali da mettere al centro: l’ideologia; la sindrome nimbi e il benaltrismo; la velleitarietà. Tutte e tre si scontrano con le necessità del nostro paese”. “L’ideologia – ha sottolineato - perché, qualcuno ha portato la battaglia politica e di un sistema economico e sociale del mondo, perduta con il crollo del ponte di Berlino, alle infrastrutture che vengono viste ‘lo sterco del diavolo’, ovvero qualcosa che va combattuto ideologicamente ancor prima di averlo progettato”. (Rin)