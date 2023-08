Kuwait: Fmi, crescita economica robusta grazie ad alti prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait, grazie agli elevati prezzi del petrolio, ha visto una crescita reale del Prodotto interno lordo (Pil) dell’8,2 per cento nel 2022. Lo riferisce il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) dopo aver concluso le consultazioni dell'Articolo IV con il Kuwait. “Dopo aver raggiunto il 4,7 per cento anno su anno nell'aprile 2022, l'inflazione generale è diminuita al 3,7 per cento nel maggio 2023. Le sovvenzioni sugli alimenti di base come riso e zucchero e limiti sui prezzi della benzina domestica hanno contribuito a contenere l'inflazione”, aggiunge il Fondo, che promuove i conti del governo. “Grazie a maggiori entrate petrolifere, l'avanzo delle partite correnti è stimato al 33,8 per cento del Pil nel 2022 e si prevede che rimarrà elevato nel 2023. Le riserve ufficiali di ammontavano a 48,2 miliardi di dollari alla fine del 2022 (equivalenti a 10,4 mesi di importazioni previste”, spiega l’Fmi. (segue) (Res)