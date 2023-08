Kuwait: Fmi, crescita economica robusta grazie ad alti prezzi del petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario del Paese del Golfo “è stabile e resistente a shock gravi”, con “banche ben capitalizzate e altamente liquide”. Tuttavia, i rischi legati alle prospettive macroeconomiche di restano sono elevati, anche se tendenti verso il basso. La volatilità dei prezzi e della produzione petrolifera, derivante da fattori globali, “presenta rischi per la crescita e l'inflazione, nonché per i saldi di bilancio fiscale e del conto corrente”. In particolare, una profonda frenata della crescita globale, causata eventualmente da ulteriori strette della politica monetaria o tensioni nel settore bancario delle principali economie avanzate, potrebbe avrebbe impatti negativi sull'economia del Kuwait. Per quanto riguarda i rischi interni, i ritardi nelle necessarie riforme fiscali e strutturali potrebbero amplificare il rischio di politiche fiscali procicliche e minare la fiducia degli investitori. D'altro canto, una risoluzione della situazione di stallo politico potrebbe accelerare le necessarie riforme fiscali e strutturali, rafforzando la fiducia degli investitori e stimolando gli investimenti privati. (Res)