Pnrr: Decaro (Anci), serve a recuperare gap territoriali, sindaci hanno mantenuto impegni

- Il Pnrr serve a recuperare i gap dal punto di vista territoriale. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, intervenendo all’incontro “Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l’Italia” al Meeting di Rimini. “Negli ultimi 15 anni – ha sottolineato Decaro - abbiamo perso un terzo del nostro personale e dicevano che i Comuni non ce l’avrebbero fatta. Avevamo a disposizione 40 miliardi, e abbiamo fatto progetti per 80 miliardi di euro. I Comuni hanno dimostrato di farcela”. “Il sindaco – ha proseguito - è come Forrest Gump, nessuno scommette su di lui ma alla fine raggiunge risultati straordinari che sembravano impensabili. I sindaci hanno dimostrato di riuscire a mantenere gli impegni che avevano preso”. (Rin)