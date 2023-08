Africa: Tajani, quest’anno investiti circa 2 miliardi di euro in progetti di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale ha investito quest’anno per l’Africa circa 2 miliardi di euro in progetti di sostegno. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del Meeting di Rimini. “Continuiamo a lavorare in maniera intensa. Ci sarà anche un vertice Italia-Africa a novembre, che segue quello più grande che si è svolto prima della pausa estiva a Roma al ministero degli Esteri. C’è stato il vertice della Fao, che è stato ospitato dall’Italia, quindi stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità da un punto di vista politico, economico e strategico per aiutare il continente africano”, ha affermato Tajani. (Res)