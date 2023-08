Trasporti: Ferraris (Fs), lavorare con Comuni per piattaforme digitali e integrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo lavorare con i Comuni per piattaforme digitali aperte per integrare gli orari dei trasporti con il servizio di biglietteria. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, Luigi Ferraris, intervenendo all’incontro “Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l’Italia” al Meeting di Rimini. “Bisogna rendere agevole e fruibile il trasporto collettivo come quello privato”, ha aggiunto. (Rin)