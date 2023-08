Maltempo: Salvini, ho chiesto a commissario Figliuolo di accelerare su ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sul maltempo in Emilia-Romagna, “ho sentito il commissario per la ricostruzione Figliuolo e gli ho chiesto di accelerare e semplificare la massimo perché ci sono ancora 8 mila famiglie fuori dalla casa. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’incontro “Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l’Italia” al Meeting di Rimini. “A settembre devono essere erogati i primi soldi”, ha aggiunto. (Rin)