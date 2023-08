Ucraina: Zelensky riceve due membri presidenza bosniaca, rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro con il presidente della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina Zeljko Komsic e con il membro della presidenza Denis Becirovic. Lo ha riferito lo stesso Zelensky su Telegram. "Grazie per aver visitato l'Ucraina in occasione della Giornata nazionale della bandiera, è un grande onore per noi. Grazie anche per il vostro sostegno e la sua partecipazione al vertice della Piattaforma internazionale della Crimea", ha aggiunto il presidente ucraino. "Abbiamo discusso delle prospettive di rafforzamento della cooperazione tra i nostri Paesi. L'Ucraina e la Bosnia Erzegovina condividono un obiettivo comune: l'adesione all'Unione europea. Ci auguriamo che la Bosnia Erzegovina trovi l'opportunità di partecipare all'attuazione pratica della Formula di pace ucraina", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)