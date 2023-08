Africa: Tajani, il continente è per l’Italia un interlocutore privilegiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia considera l’Africa un interlocutore privilegiato. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del Meeting di Rimini. “La nostra politica estera punta a rafforzare la collaborazione nell’area del Mediterraneo, in particolare con l’Africa del nord, quella subsahariana, il Corno d’Africa, ma con tutto il continente africano. Lo consideriamo una priorità politica e andiamo avanti in questa direzione”, ha affermato il titolare della Farnesina. “A Roma c’è stato un grande incontro, anche con gli investitori del mondo arabo e dei Paesi del Golfo, alla presenza italiana, di Ursula von der Leyen e Charles Michel”, ha sottolineato Tajani. (Rin)