Africa: Tajani, Piano Mattei strumento utilissimo per favorire relazioni

- Consideriamo il Piano Mattei uno strumento utilissimo per favorire le relazioni tra Italia e Africa, che devono essere relazioni da pari a pari. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del Meeting di Rimini. “L’azione italiana non è sufficiente, serve che sia parte di una più ampia azione europea. Quando ero presidente del Parlamento europeo si è sempre parlato di Piano Marshall europeo. Il Piano Mattei è la sezione italiana per aiutare l’Africa”, ha affermato Tajani.(Rin)