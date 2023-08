Iraq-Turchia: ministro Esteri Fidan visita Baghdad ed Erbil per sbloccare il petrolio curdo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oleodotto Iraq-Turchia trasporta fino a 450 mila barili di greggio al giorno, la maggior parte proveniente dai giacimenti curdi iracheni. Da più di un mese, il governo federale di Baghdad ha reindirizzato la sua quota di petrolio – circa 80.000-100.000 barili al giorno provenienti da Kirkuk – verso le raffinerie di Salah al Din, che si trovano nel sud. Di conseguenza, il governo federale non viene toccato finanziariamente dalla controversia con Ankara. È infatti Erbil ad essere la più colpita, perdendo circa 700 milioni di dollari al mese a causa dello stop nelle esportazioni. A peggiorare le cose, Baghdad ha deciso che non sborserà il miliardo di dollari stanziato per il Kurdistan nel suo nuovo budget, assegnando invece solo 400 milioni di dollari. Baghdad chiede che Erbil consegni tutte le tasse, i servizi pubblici e le entrate doganali prima di erogare l'intera quota del bilancio. (segue) (Irb)