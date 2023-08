Iraq-Turchia: ministro Esteri Fidan visita Baghdad ed Erbil per sbloccare il petrolio curdo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di Fidan servirà anche a gettare le basi per una visita ufficiale del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per ricambiare il primo viaggio del premier Al Sudani ad Ankara a marzo scorso. Oltre alla portata dei fiumi, la Turchia detiene altre leve negoziali. Circa il 70 per cento delle entrate doganali irachene proviene dalle importazioni attraverso il confine di Ibrahim Khalil con la Turchia. Inoltre, l’accordo per l’esportazione del petrolio di Kirkuk scadrà nel luglio 2026, consentendo alla Turchia di cercare condizioni più favorevoli. La riapertura dell'oleodotto Iraq-Turchia, in conclusione, è fondamentale per l'economia irachena, ma la decisione è complicata da questioni politiche, economiche e di sicurezza. (Irb)