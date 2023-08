Migranti: Toti, Liguria in difficoltà come tutta Italia, affrontare tema integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Liguria “è in difficoltà sul confine ovest, di Ventimiglia. La Liguria, come in tutta Italia, ha centri di accoglienza, ospitalità diffusa e casse delle prefetture in affanno”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo al Meeting di Rimini “La strada presa dal primo ministro Meloni – aggiunge Foti -, ovvero di un dialogo serrato con i Paesi di partenza è quella giusta. Non esistono missioni miracolistiche, ma questo Paese deve fare una riflessione sull’integrazione di chi è entrato”. “Non affrontare il tema della integrazione, credo sia un sintomo di debolezza culturale per un paese che non può avere paura di chi lo raggiunge, ma dovrebbe farsi forte della sua cultura, delle sue idee e della sua civiltà”, conclude. (Rin)