Grecia: Corte suprema chiede indagine per incendi Alessandropoli e razzismo contro migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Corte suprema greca, Georgia Adeilini, ha chiesto al tribunale di Alessandropoli l’avvio di un’indagine sull’origine degli incendi divampati negli ultimi giorni e su alcuni casi di razzismo verso i migranti, contro cui sono giunte accuse di aver appiccato i roghi. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”, ricordando che negli ultimi giorni sono iniziate a circolare, soprattutto dagli ambienti dell’estrema destra, voci secondo cui gli immigrati e i richiedenti asilo sarebbero responsabili degli incendi. “Mentre il fuoco infuria nel Paese in condizioni meteorologiche avverse, simultaneamente in varie zone, e il suo controllo diventa estremamente difficile nonostante sforzi sovrumani, è triste che molte persone siano state trovate bruciate nella foresta di Dadia, immigrati, forse vittime dei trafficanti di esseri umani”, ha riferito Adeilini, in riferimento ai 18 migranti trovati carbonizzati ieri. “Allo stesso tempo, alcuni episodi di violenza razzista sono inquietanti, come quello in cui un residente di Alessandropoli ha rinchiuso alcuni rifugiati in una roulotte, pubblicando un video e accusando i migranti di ‘bruciarci’, e allo stesso tempo incitando altri a massacri razzisti”, ha aggiunto il procuratore della Corte suprema. La richiesta al tribunale di Alessandropoli è quella di indagare da una parte sugli episodi di razzismo, e dall’altra sulla possibile esistenza di un’organizzazione criminale dedita all’appiccare incendi. (Gra)