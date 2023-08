Speciale difesa: Medvedev, presto potrebbe sparire, a regime Kiev attende fine ingloriosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe scomparire come entità statale a causa dell'attuale conflitto: “al regime fascista di Kiev attende una fine rapida e ingloriosa”. Lo ha scritto in un articolo per la rivista russa “Argumenty i Fakty”, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. "Gli ucraini prima o poi si stancheranno di vivere sotto il giogo dell'attuale regime di Kiev e "sceglieranno leader adeguati" che tratteranno la Russia come un vicino benevolo o addirittura come una casa comune, ha spiegato Medvedev nell'articolo. Secondo l'ex presidente russo, “l'Occidente e il regime di Kiev stanno preparando da tempo un'aggressione su larga scala contro la Russia” che “in risposta, ha dovuto lanciare un'operazione militare speciale in Ucraina per evitare un epilogo fatale”. “Le provocazioni ucraine, compreso il bombardamento di città e ponti, non hanno alcun effetto, il complesso militare-industriale russo ha dimostrato la sua efficacia”, ha spiegato Medvedev, secondo cui l'industria della difesa russa, inoltre, è in grado di “creare armi migliori dei modelli occidentali catturati” durante il conflitto. (Rum)