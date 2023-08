Speciale difesa: aeronautica, abbattuti 11 droni dei 20 droni lanciati nella notte dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno nella notte hanno lanciato 20 droni iraniani Shahed contro il territorio dell'Ucraina: i sistemi di difesa aerea sono riuscite ad abbatterne 11. È quanto riferisce l’aeronautica militare di Kiev. “Le forze d’occupazione hanno lanciato droni del tipo Shahed-136/131 dalla direzione sud-est. In totale, sono stati lanciati sino a 20 droni d'attacco da Primorsko-Akhtarsk (nella Federazione Russa) e Chauda (in Crimea). Allo stesso tempo, i mezzi dell'aeronautica militare, in collaborazione con i sistemi di difesa aerea di altre componenti delle forze di difesa dell'Ucraina, hanno distrutto undici droni nemici, nove dei quali - nella regione di Odessa e due entro i confini della regione di Zaporizhzhia. Nella regione di Odessa le forze russe hanno colpito dei magazzini di grano e un impianto di produzione e trasbordo nel porto fluviale di Reni: l’attacco ha provocato un incendio nel deposito, ma nessuno è rimasto ferito. (Rum)