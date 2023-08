Speciale difesa: Cisgiordania, forze israeliane arrestano leader Jihad islamica a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato un leader del movimento del Jihad islamico palestinese, Maher al Akhras, nella sua abitazione nella città di Silat al Dhahr, nel governatorato di Jenin, in Cisgiordania. Lo hanno reso noto i media palestinesi, aggiungendo che Al Akhras ha annunciato uno sciopero della fame "a tempo indeterminato" dopo l'arresto. Secondo quanto riferito dal Centro per le infromazioni palestinese, la moglie del leader del Jihad palestinese, Taghrid al Akhras, ha dichiarato che il marito, in segno di protesta, "non interromperà lo sciopero a meno che non ottenga la libertà o il martirio". Al Akhras, 52 anni, è stato arrestato cinque volte nella sua vita, durante le quali ha trascorso cinque anni nelle prigioni israeliane, la maggior parte dei quali in detenzione amministrativa. Nel 2018 aveva protestato per la sua detenzione con uno sciopero della fame durato due settimane e nel 2020 aveva scioperato per 104 giorni, non ottenendo la riduzione della durata della detenzione. (Res)