El Salvador: liberati oltre 7mila detenuti arrestati per errore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 agosto il parlamento di El Salvador ha approvato per la 17ma volta l’estensione dello stato d’emergenza in vigore dal marzo del 2022 per la lotta alle gang criminali. Il provvedimento resterà in vigore fino al 13 settembre di quest’anno. A favore dell’estensione dello stato d’emergenza hanno votato 67 deputati dell’Assemblea legislativa, il parlamento unicamerale di El Salvador, con sei voti contrari. La proposta è stata avanzata dal partito del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas. Durante il dibattito, il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza Gustavo Villatoro ha respinto le accuse dall’estero verso le dure misure attuate dalle autorità di San Salvador nei confronti delle bande criminali, con denunce di torture e arresti arbitrari. “Oggi non esiste alcun Paese dell’emisfero occidentale che difenda davvero i diritti umani della maggioranza ed è questo che infastidisce questi malvagi: il presidente Bukele sta ridefinendo il concetto di democrazia”, ha dichiarato. (segue) (Mec)