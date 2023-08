El Salvador: liberati oltre 7mila detenuti arrestati per errore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’occasione, il presidente dell’Assemblea legislativa Ernesto Castro ha reso noto che durante il regime di stato d’emergenza sono state arrestate più di 72 mila persone, sequestrate 3 mila armi, 3.00 veicoli e denaro per più di 2,7 milioni di euro. Il provvedimento consente al governo salvadoregno di sospendere alcune libertà e garanzie costituzionali per agevolare il dispiegamento di uomini dell’esercito e della polizia nelle strade del Paese dove accadono omicidi. Viene soppresso il diritto di assemblea in tutto il Paese, il periodo massimo di detenzione preventiva passa da 72 ore a 15 giorni, viene eliminato il diritto alla difesa e quello a non essere intercettati. Nazioni Unite e organizzazioni internazionali come Human Rights Watch hanno ripetutamente espresso preoccupazione per presunti “abusi” perpetrati dai militari sin dall’adozione dello stato d’emergenza, il 27 marzo del 2022. (Mec)