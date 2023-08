Regno Unito: "The Times", spia cinese usa Linkedin per ottenere segreti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una spia cinese sta utilizzando il social network Linkedin per corrompere migliaia di pubblici ufficiali del Regno Unito a rivelare segreti di Stato, offrendo in cambio di ingenti somme di denaro e affari lucrosi. E’ quanto è emerso da un’indagine del quotidiano “The Times”. I servizi di sicurezza occidentali ritengono che la spia, nota con il nome di Robin Zhang, ha creato una serie di identità e società false per prendere di mira ufficiali di sicurezza, funzionari pubblici, scienziati e accademici con accesso a informazioni riservate o tecnologie commercialmente sensibili. Le fonti del “Times” affermano che Zhang ha agito su una vasta scala per almeno cinque anni, creando società di sicurezza e siti web falsi per rafforzare la propria credibilità. Zhang ha probabilmente compiuto la sua attività nel quartier generale del ministero per la Sicurezza dello Stato a Pechino. La sua reale identità – precisa il quotidiano – non può essere rivelata perché metterebbe in pericolo le identità degli agenti d’intelligence occidentali. Tuttavia, tra gli pseudonimi da lui utilizzati ci sono anche Eric Chen Yixi, Robin Cao, Lincoln Lam, John Lee ed Eric Kim. (Rel)