Fine vita: Sciarra (Corte Costituzionale), ancora necessario intervento legislatore

- Quella del fine vita è una materia “così complessa” e che “tocca così profondamente le nostre coscienze che, secondo me, l'intervento del legislatore è ancora necessario e la Corte ha segnato dei confini molto chiari. Può essere una soluzione deludente vedere che certi diritti si affermano solo attraverso le Corti però le Corti sono lì anche per quello, per tutelare chi chiede giustizia”. Lo ha detto la presidente della Corta Costituzionale, Silvana Sciarra, in un punto stampa al Meeting di Rimini.(Rin)