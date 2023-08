Spagna: portavoce parlamentare Sumar, socialisti potrebbero sostenere proposta amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista spagnolo (Psoe) potrebbe sostenere la proposta di Sumar di un’amnistia in Catalogna. Lo ha detto la portavoce parlamentare del partito di Yolanda Diaz, Marta Lois, in un’intervista all’emittente televisiva “Tve”. Lois ha spiegato che “un gruppo di esperti costituzionalisti” sta lavorando a formulare una legge di amnistia che rispetti la Costituzione e ha sottolineato che le forze indipendentiste potrebbero appoggiare l’investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo. Per quanto riguarda i negoziati, Lois ha evidenziato che “affinché ci siano progressi occorrono discrezione e responsabilità”. In merito all’investitura di Alberto Nunez Feijoo, secondo la portavoce parlamentare di Sumar il leader dei popolari non otterrà i numeri necessari per essere eletto presidente del governo. (Spm)