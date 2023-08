Migranti: Zaia, è preoccupante, tutta l’Africa in Italia non ci sta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema degli sbarchi di migranti il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un’intervista a “Non Stop News” su Rtl 102.5, ha dichiarato: “E' preoccupante perché gli indicatori e il trend ci dicono che probabilmente chiuderemo il bilancio con il doppio degli arrivi rispetto all’anno scorso, arrivando a oltre 200 mila persone. La tragedia è che solo l’11 per cento avrà il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi stiamo ospitando cittadini che non otterranno mai il riconoscimento”. “L'Italia da sola non può farcela, tutta l'Africa – ha aggiunto Zaia - in Italia non ci sta. Non si tratta di razzismo ma di obiettività. L'accoglienza non può prescindere dalla dignità, che richiede risorse”. "Non possiamo garantire un'accoglienza a cinque stelle a tutti, mettendo a repentaglio- ha proseguito - la comunità locale che ha bisogno di risposte e servizi”. “È fondamentale aiutare quel 10-15 per cento che fuggono da morte e fame, ma anche concentrarsi maggiormente sull'Europa. Da soli non ce la possiamo fare, i territori hanno raggiunto la capacità massima. Non è una questione politica ma oggettiva”, ha concluso. (Rin)