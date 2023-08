Pesca: Zaia, granchio blu è problema, chiesto al governo lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il granchio blu “è diventato un problema per i pescatori. È stato dichiarato lo stato di calamità e ho chiesto al governo di dichiarare lo stato di emergenza”. Lo ha dichiarato in un’intervista a “Non Stop News” su Rtl 102.5, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Questa specie – ha sottolineato Zaia - sta danneggiando la produzione di ostriche e vongole. Il governo ha stanziato tre milioni di euro, che non sono sufficienti ma aiutano”. “Dobbiamo incoraggiare i cittadini a consumarlo, dato che le aziende venete lo stanno già utilizzando”, ha concluso. (Rin)