Libia: firmato accordo per espandere il porto marittimo di El Khums

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha annunciato il trasferimento di un'area dalla base navale di El Khums per espandere il porto marittimo della città costiera libica. Si tratta in particolare di 4,7 ettari che saranno utilizzati per costruire l'undicesimo e il dodicesimo ancoraggio del porto. Un accordo al riguardo è stato firmato ieri dal ministro dei Trasporti, Mohammed al Shahoubi, e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate fedeli all’esecutivo di Tripoli, generale Mohammed Haddad, alla presenza del primo ministro Abdulhamid Dabaiba. “Il governo non cederà un centimetro di terra libica", ha detto il premier secondo quanto riferisce un comunicato del governo, alludendo alle recenti notizie circa la presunta cessione per 99 anni del porto marittimo El Khums alla Turchia, che dovrebbe utilizzarlo come base militare. (Lit)