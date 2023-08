Salario minimo: Tajani, no se imposto per legge, sì a stipendi e pensioni più ricche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari in Italia sono bassi, ma il salario minimo fissato per legge li abbasserebbe ancora di più. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Qn”. “Noi puntiamo al ‘salario ricco’. Vogliamo che i lavoratori guadagnino di più. La nostra proposta è chiara: un salario frutto della contrattazione collettiva, l’adeguamento dei contratti pirata alla contrattazione collettiva e la detassazione di straordinari, domeniche, festivi, tredicesima e premi di produzione”. Al salario minimo per legge “restiamo contrari”. Parlando poi della prossima manovra, Tajani ha indicato due interventi prioritari: il taglio del cuneo fiscale e l’aumento delle pensioni. Su questo tema, ha proseguito il ministro, “il nostro obiettivo è arrivare a mille euro al mese entro la fine della legislatura”. Il vicepremier, inoltre, annuncia il suo sostegno all’ex ministro Daniele Franco come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: “E’ un nome di altissimo livello. Sostengo in pieno la proposta”. (Res)