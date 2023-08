Honduras: arrestato altro presunto omicidio del figlio dell'ex presidente Lobo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell'Honduras hanno arrestato Daniel Alejandro Almendares, ritenuto coinvolto nell'omicidio di quattro ragazzi tra cui Said Lobo Bonilla, figlio dell'ex presidente, Profirio Lobo. Almendares, considerato membro di una banda criminale affiliata alla famigerata "Mara Salvatrucha", è stato arrestato a Siguatepeque, città della provincia centrale di Comayagua. Si tratta del quarto arresto eseguito per l'agguato, sferrato il 14 luglio del 2022. Gli aggressori, fortemente armati, avevano fermato la vettura sulla quale viaggiavano il giovane Lobo e altri tre amici, costringendoli a scendere e posizionarsi contro la parete. Dinanzi alle resistenze di uno di loro, gli uomini armati hanno aperto il fuoco e - come testimoniato da video girati da telecamere di sicurezza -, abbandonato il luogo in tutta fretta. (Mec)