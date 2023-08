Trasporti: Fs, manutenzione e potenziamento sulla linea FL2 Roma-Tivoli-Avezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì 25 agosto a domenica 17 settembre Rete ferroviaria italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, eseguirà importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea FL2 Roma-Tivoli-Avezzano. Lo comunica in una nota, Ferrovie dello Stato. Per consentire l'operatività dei cantieri - prosegue la nota - la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Lunghezza e Guidonia dal 25 al 27 agosto e tra le stazioni di Bagni di Tivoli e Tivoli dal 28 agosto al 17 settembre. I collegamenti saranno garantiti dal Regionale di Trenitalia con autobus, alcuni dei quali prolungati anche fino a Roma Tiburtina. Tutti i canali di acquisto sono già aggiornati con la nuova offerta. Il dettaglio dei provvedimenti - conclude la nota - sarà disponibile nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e sui canali informativi online di Rfi e delle imprese ferroviarie. (Com)