Repubblica Ceca: sondaggio, partito Ano al 33 per cento seguito dall’Ods al 15 per cento a luglio

- Il partito di opposizione ceca Ano è primo in termini di consenso a luglio con il 33 per cento. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’agenzia Median. Ano ha perso però il 2,5 per cento rispetto al mese di giugno, mentre il suo principale avversario, il Partito democratico civico (Ods), ottiene il 15 per cento (+1 per cento mese su mese). Al terzo posto si colloca il Partito pirata con il 12 per cento, anch’esso in crescita. Segue Libertà e democrazia diretta (Spd) all’8 per cento. Superano la soglia di sbarramento anche Sindaci e indipendenti (Stan; 6,5 per cento), Democrazia sociale (Socdem; 5,5 per cento) e Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09; 5 per cento). (Vap)