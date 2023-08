Egitto: collisione tra metaniera e petroliera nel Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave gasiera battente bandiera di Singapore BW Lesmes si è scontrata con la petroliera Burri delle isole Cayman nel Canale di Suez. A darne la notizia per primo è stato il servizio di localizzazione del traffico marittimo “MarineTraffic”, citando un testimone oculare. L’incidente è stato in seguito confermato dall'ammiraglio Ossama Rabiee, presidente e amministratore delegato dell'Autorità del Canale di Suez. "Abbiamo gestito immediatamente i guasti subiti da una nave metaniera e da una nave cisterna durante il loro transito attraverso il Canale. La navigazione tornerà alla normalità in entrambe le direzioni entro le prossime ore", ha affermato Rabiee in una nota pubblicata questa mattina via Facebook, parlando di “leggero contatto” tra le due navi al chilometro 144 della via d’acqua. “I rimorchiatori sono riusciti a gestire la situazione di emergenza rimorchiando e ormeggiando la petroliera Burri. Sono stati impiegati quattro rimorchiatori per la metaniera in panne Lemes”, riferisce l'Autorità del Canale di Suez. Lo scorso 5 agosto, un rimorchiatore del canale di Suez era affondato dopo essersi scontrato con una nave gasiera battente bandiera di Hong Kong al chilometro 51, nella zona di Al Balah. Nel 2021, l’incagliamento della nave dal 23 al 29 marzo aveva bloccato per giorni i collegamenti tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso, con gravi conseguenze nel settore della logistica e dei trasporti al livello mondiale. Il Canale di Suez, lungo 193 chilometri, profondo 22 metri e largo 200, è una via d’acqua artificiale che vede abitualmente il passaggio di 56 navi al giorno per un totale di oltre 20 mila l’anno, pari all’8 per cento del traffico commerciale mondiale. (Cae)