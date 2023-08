© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 e 27 settembre si terrà il dibattito parlamentare per l’investitura del leader popolare Alberto Nunez Feijoo come presidente del governo della Spagna. Lo ha annunciato la presidente del Congresso spagnolo, Francina Armengol, che avrebbe quindi concesso a Feijoo oltre un mese per i negoziati volti alla costituzione di una maggioranza.(Spm)