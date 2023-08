Thailandia: ex premier Thaksin sottoposto a "cure mediche immediate" in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento in ospedale dell'ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, che era stato arrestato ieri al suo rientro nel Paese dopo un lungo esilio auto-imposto, è stato richiesto con urgenza dai medici per sottoporlo a "cure immediate". Lo ha riferito oggi Sithi Sutheewong, vice direttore del Dipartimento penitenziario thailandese. Il funzionario ha confermato che il ricovero è avvenuto poche ore dopo l'ammissione di Thaksin nel penitenziario Remand di Bangkok, nella serata di ieri. "I dottori hanno valutato che (Thaksin) fosse in una condizione potenzialmente letale, che richiedeva un trattamento medico immediato da parte di specialisti in una struttura ospedaliera grande e meglio attrezzata", ha spiegato il funzionario. Secondo la stampa thailandese, l'ex premier ha accusato un malore dopo l'incarcerazione nella serata di ieri, ed è stato dapprima trasferito nell'ala medica del penitenziario, e poi in una struttura ospedaliera, dove si troverebbe tuttora sotto osservazione. L'ex premier era comparso ieri pomeriggio di fronte alla Corte suprema di Bangkok: quest'ultima ha annunciato che Thaksin dovrà scontare otto anni di reclusione in relazione alle condanne in contumacia per tre diversi casi riguardanti abusi si potere e illeciti finanziari risalenti al 2008, accuse che l'ex premier ha sempre denunciato come parte di una persecuzione politica da parte dei suoi avversari. Secondo la stampa thailandese, l'ex capo del governo soffre di ipertensione di di disturbi congeniti al cuore e ai polmoni, nonché di problemi alla spina dorsale. (segue) (Fim)