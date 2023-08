Thailandia: ex premier Thaksin sottoposto a "cure mediche immediate" in ospedale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima delle elezioni, lo scorso maggio, Thaksin in persona aveva effettivamente anticipato l'intenzione di porre fine al suo lungo esilio: "Vorrei il permesso (di tornare nel Paese)", aveva dichiarato l'ex premier nel corso di una intervista al quotidiano "Nikkei", senza precisare a chi fosse rivolta la richiesta. "Sono rimasto separato dalla mia famiglia per 17 anni. Sono vecchio", aveva aggiunto l'ex capo del governo oggi 74enne. Paetongtarn Shinawatra è stata uno dei candidati premier di Pheu Thai alle ultime elezioni, e nelle prossime ore il parlamento thailandese tornerà a riunirsi per eleggere il nuovo primo ministro dopo il fallimento della candidatura di Pita Limjaroenrat, leader progressista del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti) che ha vinto le elezioni legislative, ma che è stato isolato dalle altre forze politiche. Su Twitter l'ex premier Thaksin ha affermato di "non voler essere un peso per Pheu Thai", e che il suo rientro nel Paese avverrà "secondo le procedure legali". In Thailandia i condannati di età superiore a 70 anni possono chiedere la libertà vigilata o formulare un appello per il perdono reale. (Fim)