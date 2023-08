Rohingya: Unhcr, grave crisi di finanziamento nella risposta alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi sei anni dall’inizio dell’ultima crisi dei profughi rohingya, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha rilanciato l’appello alla comunità internazionale a rinnovare il proprio impegno nei confronti delle persone, quasi un milione, fuggite dalle persecuzioni in Myanmar nel vicino Bangladesh. Nel 2017 oltre 700 mila rohingya, per lo più musulmani, cercando scampo dalla repressione delle forze armate birmane, si sono uniti ad altre centinaia di migliaia già rifugiati in Bangladesh. L’Unhcr ha sottolineato che col passare del tempo le condizioni umanitarie nel più grande insediamento di rifugiati al mondo peggiorano e le sfide legate a una crisi prolungata aumentano. Secondo l’ufficio dell’agenzia in Bangladesh, “la carenza di finanziamenti sta già incidendo negativamente sul benessere di quasi un milione di rifugiati” ed eventuali ulteriori tagli “avranno un grave impatto sull’accesso al cibo, ai materiali per gli alloggi, ai combustibili per cucinare, alle strutture igienico-sanitarie e alle attività di sostentamento”. (segue) (Inn)