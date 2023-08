Rohingya: Unhcr, grave crisi di finanziamento nella risposta alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà agosto, i finanziamenti per il Piano di risposta congiunta alla crisi umanitaria dei rohingya ammontavano a meno di un terzo della richiesta complessiva, di 876 milioni di dollari: “una grave crisi di finanziamento”, ha sintetizzato il rappresentante dell’Unhcr in Bangladesh, Johannes van der Klaauw. Per l’Unhcr un ritorno dignitoso e sostenibile dei rifugiati rohingya in Myanmar rimane la soluzione, ma solo quando sarà sicuro e i rimpatri potranno essere monitorati nello Stato di Rakhine. In preparazione di questo obiettivo e per la loro dignità, è fondamentale che i rifugiati accedano all’istruzione e alla formazione professionale. L’agenzia dell’Onu, inoltre, ritiene prioritaria una strategia di azione per il clima anche per l’accoglienza dei rifugiati, ospitati in una regione vulnerabile agli eventi meteorologici estremi e agli impatti dei cambiamenti climatici. (segue) (Inn)