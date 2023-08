Rohingya: Unhcr, grave crisi di finanziamento nella risposta alla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unhcr ha riconosciuto che il Bangladesh ha dimostrato impegno umanitario e generosità, che devono essere sostenuti dalla comunità internazionale. Il governo bengalese, per voce del ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, ha ribadito ieri che la priorità per Dacca è che i rohingya tornino nel loro Paese e che da parte del Myanmar “c’è la volontà di riprenderli”. “Sono in corso colloqui. Siamo speranzosi”, ha aggiunto il ministro, facendo presente che il Bangladesh ha già una popolazione enorme e non può permettersi di provvedere anche a un gran numero di persone provenienti da altri Paesi. (segue) (Inn)