Difesa: si chiude l’esercitazione congiunta delle forze speciali di Kazakhstan e Kirghizistan

22 luglio 2021

- Si chiude oggi l’esercitazione militare congiunta tra le forze speciali di Kazakhstan e Kirghizistan nella regione kirghisa di Issyk-Kul. Le manovre hanno testato lo sviluppo di un meccanismo unificato di risposta a minacce terroristiche nelle aree lungo la frontiera tra i due Paesi centrasiatici e hanno previsto una valutazione delle capacità di combattimento delle unità coinvolte- Alle esercitazioni, iniziate lo scorso 18 agosto, hanno partecipato circa 150 militari. Ieri una delegazione militare kazakha guidata dal ministro della Difesa, generale Ruslan Zhaksylykov, è arrivata in visita in Kirghizistan. Zhaksylykov è stato ricevuto dall’omologo Baktybek Bekbolotov. “La cooperazione in campo militare è una delle più importanti aree di interazione tra i nostri Paesi. Per noi la fraterna Repubblica del Kazakhstan è un partner affidabile e sincero”, ha sottolineato quest’ultimo. La delegazione ha preso parte attiva all’esercitazione, chiamata “Erdik”, e ha visitato diverse strutture militari. (Res)