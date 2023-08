Sport: Piantedosi, complimenti a Tamberi, eccezionale risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al nostro Gianmarco che, dopo la vittoria delle Olimpiadi nel 2021 e degli Europei nel 2022, ha saputo emozionarci ancora con questo eccezionale risultato". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul X (ex Twitter) commentando la vittoria di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica nel salto in alto. "Gianmarco Tamberi si legge ancora sul profilo del Viminale - un grandissimo campione che è riuscito a portare ancora una volta, sul podio più alto, i nostri colori. Lo straordinario oro conquistato dall’atleta delle Fiamme oro nel salto in alto ai mondiali di Atletica di Budapest è motivo di grande orgoglio per la Polizia di Stato e per l’Italia tutta". (Rin)