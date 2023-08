Usa: allarme sicurezza, viaggi sconsigliati in sei stati del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato usa ha aggiornato le informazioni sui viaggi chiedendo a cittadini e funzionari di non recarsi in sei Stati del Messico dove si segnala una particolare recrudescenza di violenza e sequestri: Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Taumalipas e Zacatecas. Nella nota si raccomanda inoltre di riconsiderare l'opportunità di recarsi in altri sei Stati (Chihuahua, Bassa California, Guanajuato, Jalisco, Morelos e Durango), per le stesse ragioni. Allarmi che l'amministrazione Usa ribadisce a fronte dell'impossibilità di garantire sicurezza tanto agli statunitensi che risiedono in modo permanente nel Paese latino, tanto ai dipendenti delle sedi diplomatiche e del governo. A questi ultimi non è permesso spostarsi da una città all'altra dopo il tramonto o fermare taxi per strada (per gli spostamenti si deve ricorrere a mezzi tracciabili come quelli offerti dal servizio Uber o i taxi con base nelle stazioni riconosciute). Al tempo stesso i funzionari devono evitare viaggi in solitaria, soprattutto nelle zone più remote del Paese, così come attraversare la frontiera sud alla guida di una vettura, se non in un paio di autostrade i cui standard di sicurezza sono ritenuti accettabili. (segue) (Was)