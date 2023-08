Usa: allarme sicurezza, viaggi sconsigliati in sei stati del Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passo che il governo del Messico, già firmatario di due note diplomatiche di censura contro la decisione di Abbot, ha salutato con favore. La denuncia è per noi un "grande aiuto", ha detto Barcena, al suo primo bilaterale con Blinken. "Stiamo parlando di una situazione molto delicata perché riguarda davvero la situazione alla frontiera. Torno in Messico con la speranza di poter creare un gruppo di lavoro", che ci permetta, una volta conosciuto il verdetto della Corte federale, "di vedere cosa fare per risolvere il problema al più presto". Il Messico ritiene che buona parte della struttura sia nella parte sud del fiume che di frontiera. "Dobbiamo lasciare che il processo giudiziario faccia il suo corso. È il modo giusto di procedere per un Paese che rispetta lo Stato di diritto", ha aggiunto Blinken. (segue) (Was)