Usa: allarme sicurezza, viaggi sconsigliati in sei stati del Messico (4)

24 luglio 2021

- Gli Usa sono tornati da parte loro tornati a porre l'attenzione sul contrasto al fentanilo, il potente narcotico utilizzato come stupefacente e ritenuto responsabile della morte di decine di migliaia di persone. Barcena ha portato una lettera scritta dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, contenente la proposta "di un progetto chiamato Sistema integrale delle sostanze, strumento che permetterà di monitorare per via digitale l'ingresso dei precursori chimici delle droghe in Messico, e seguirne i movimenti". Blinken ha ringraziato il Paese latino per aver aderito alla Coalizione globale per affrontare le minacce delle droghe sintetiche e sottolineato i progressi sul tema resi possibili dalla laedership di Joe Biden e Lopez Obrador. (segue) (Was)