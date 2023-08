Usa: allarme sicurezza, viaggi sconsigliati in sei stati del Messico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Messico ha inoltre rilanciato l'allarme sul traffico delle armi, invocando l'aiuto del governo Usa per controllare il problema che si presenta come "l'altra faccia della medaglia" rispetto al commercio delle droghe. Il Messico ha avviato due diversi procedimenti giudiziari contro produttori statunitensi, ritenendoli responsabili di azioni non sufficienti a impedire che le armi arrivino alle bande criminali. Azioni legali con le quali il Paese latino spera tra l'altro di ottenere risarcimenti multi milionari, ma che al momento non hanno avuto i risultati sperati. Le parti hanno anche discusso del governo dei flussi migratori, con un nuovo ragionamento sulla possibilità di concedere regolamentare e concedere nuovi visti in primo luogo ai cittadini in fuga da situazioni di emergenza. (Was)