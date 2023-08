Lazio: Cossutta (Casa internazionale donne), bonus neomamme demagogico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'estate la Giunta regionale a guida Rocca "fa un'operazione grave e demagogica: approva una delibera di Giunta, in attuazione di una già molto discutibile legge approvata dal Consiglio nella scorsa legislatura, con cui di fatto attacca la legge 194 e apre alle associazioni cosiddette pro-vita". Lo dichiara in una nota la presidente della Casa internazionale delle donne, Maura Cossutta. "Si tratta - aggiunge - di una delibera che stabilisce i criteri con cui una donna partoriente può accedere alle misure di sostegno alla maternità. È un beneficio una tantum, sono cifre del tutto irrisorie, solo per una manciata di donne, solo per 318 donne. Un'offesa più che un concreto e valido aiuto alle neomamme. Ben vengano, infatti, gli aiuti per quelle donne che affrontano la maternità in condizioni di maggiore fragilità, ma è inaccettabile una misura spot che non tiene conto in nessun modo di quello che è ormai oggetto di moltissime indagini ed analisi: per sostenere la maternità servono servizi per l'infanzia, come gli asili nido, serve garantire l'occupazione femminile, contrastare la precarietà, promuovere le pari opportunità e le misure antidiscriminatorie sui luoghi di lavoro". (segue) (Com)