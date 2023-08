Lazio: Cossutta (Casa internazionale donne), bonus neomamme demagogico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma la delibera - prosegue Cossutta - oltre che demagogica si svela essere del tutto ideologica: infatti invece di ascoltare e rispettare i bisogni, i desideri, le scelte delle donne che decidono di essere madri, si lascia la parola alle associazioni pro-life. Per la divulgazione di questa informazione si esclude totalmente il ruolo già istituzionalmente previsto dei consultori, con il loro bagaglio di esperienza e competenza, e invece si attiva il supporto delle associazioni pro-life, che interverranno a gamba tesa nel percorso previsto dalla legge 194. Poiché le donne beneficiarie saranno tutte le le donne partorienti, intese anche quelle che hanno superato la dodicesima settimana di gravidanza, le associazioni pro-life saranno legittimate ad essere presenti negli ospedali, a fianco delle donne che intendono accedere alla legge 194, prima della dodicesima settimana, per informarle, per "aiutarle" a non abortire, con l'offerta del beneficio economico. Altro che tutela della maternità. Torna l' "assegno per non abortire", di triste memoria, e continua l'attacco alla libertà di scelta delle donne", conclude Cossutta. (Com)