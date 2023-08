Moldova: ministra Giustizia romena, favorevoli a negoziati adesione Ue quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è favorevole all’avvio dei negoziati di adesione della Moldova all’Unione europea entro la fine dell’anno. Lo ha detto la ministra della Giustizia romena Alina Gorghiu, citata dall’agenzia di stampa “Ipn”, in occasione della sua visita istituzionale a Chisinau. “La Romania continuerà a impegnarsi a sostegno della Repubblica di Moldova a tutti i livelli legati all'integrazione europea. Forniamo il nostro sostegno affinché entro la fine dell'anno venga presa una decisione positiva per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea”, ha dichiarato Gorghiu in conferenza stampa dopo aver incontrato l’omologa di Chisinau Veronica Mihailov-Moraru. La ministra moldava, ringraziando la controparte per il sostegno, ha posto l’accento sulla cooperazione bilaterale tra i due Paesi. “Credo che le azioni di collaborazione nel campo della prevenzione e della lotta alla corruzione, nonché lo scambio delle migliori pratiche relative all’attività dei tribunali, apporteranno un valore aggiunto al nostro sistema giudiziario”, ha detto Mihailov-Moraru. La ministra moldava ha aggiunto che all’inizio del 2024 Chisinau ospiterà la terza edizione del Forum sulla giustizia tra la Moldova e la Romania. “Ciò costituisce una piattaforma di interazione per i rappresentanti di tutte le istituzioni giudiziarie dei due Paesi”, ha sottolineato Mihailov-Moraru.(Rob)